Fortnite: come trovare il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa del lago

Le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono ora disponibili e tra gli obiettivi in questione ce n'è anche uno legato ad Iron Man, boss dell'area circolare a nord della mappa.

Ed è proprio in quest'area che si nasconde il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa del lago. In fase d'atterraggio potete facilmente individuare a destra dello specchio d'acqua, poco più a nord delle Stark Industries, un piccolo edificio di legno che affaccia sul lago. Atterrate lì e cercate l'entrata nel garage della casa, il quale nasconde il laboratorio segreto del supereroe Marvel. Nel caso in cui doveste faticare a trovare il luogo della missione, abbiamo preparato per voi una mappa con sopra indicato il punto esatto della casa del lago, così che possiate subito andarci e completare la sfida settimanale, la quale ricompensa il giocatore con 25.000 Punti Esperienza.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida su come completare tutte le sfide di Wolverine in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. A proposito del supereroe dotato di artigli, sapevate che Epic Games ha finalmente risolto il grave bug della skin di Wolverine?