Fortnite: come trovare il ladro e riprodurre l'ultima nota audio

Tra le numerose sfide della Guglia di Fortnite Stagione 6 ce ne sono alcune legate al misterioso personaggio di Raz, una delle skin del nuovo Pass Battaglia che permette ai giocatori di completare una serie di incarichi ed ottenere un bel po' di Punti Esperienza.

Se avete già trovato i manufatti di Tarana in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, è allora arrivato il momento di chiudere la prima fase delle missioni della Guglia andando a parlare con Tarana a Sobborghi Scalcinati: la guerriera vi affiderà la sfida "trova un ladro". Fortunatamente non si tratta di una missione particolarmente difficile da completare, dal momento che il ladro altri non è che Raz, il personaggio che si trova sempre al primo piano dell'edificio a nord-ovest di Cascina Colossale. Una volta di fronte al personaggio, interagiteci premendo l'apposito tasto (Quadrato su PlayStation, X su Xbox) e selezionate come opzione di dialogo "La Guglia", ovvero la prima da sinistra: in questo modo avrete trovato il ladro e sarà proprio lui ad affidarvi una nuova missione. Il vostro obiettivo ora è quello di "riprodurre l'ultima nota audio" e, per farlo, dovete trovare un piccolo registratore situato a pochi passi da voi. Proprio dall'edificio in cui avete parlato con Raz, guardate verso sud affacciandovi al balcone e, in corrispondenza di un muro semi-distrutto potete trovare il registratore con il quale interagire per ascoltare il file audio e portare a termine anche questo step delle sfide della Guglia. Se non riuscite ad individuare la posizione di Raz, in calce alla guida potete trovare la mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è contrassegnato l'edificio in cui è solito passeggiare il personaggio.

