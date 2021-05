Fortnite: come trovare libri di ricerca da Siepi d'Agrifoglio e Parco Pacifico

Ad aprire la Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 troviamo una sfida molto classica per il battle royale di Epic Games, dal momento che l'obiettivo consiste nella raccolta di libri di ricerca in luoghi specifici dell'isola.

Nello specifico, lo scopo della missione è quello di "trovare libri di ricerca da Siepi d'Agrifoglio e Parco Pacifico". Come quasi tutte le sfide di questo tipo, è davvero semplice andare alla ricerca degli otto libri posizionati all'interno di altrettanti edifici dei due luoghi d'interesse. Trovare i libri non è per nulla complicato: si tratta di libri dalla copertina verde e con sopra uno scudo giallo che emanano un bagliore blu così forte da rendere impossibile per i giocatori non notarli. Il vostro obiettivo è quello di raggiungere ognuno di questi liberi per interagirci e completare la missione, la quale vi ricompenserà con ben 24.000 Punti Esperienza.

Prima di lasciarvi alla mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate la posizione esatta di ogni libro, va precisato che sia Parco Pacifico che Siepi d'Agrifoglio pulluleranno di nemici intenti a cercare i libri o ad eliminare proprio i giocatori che stanno provando a completare la sfida. A tal proposito, potreste decidere di completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, così da renderne il completamento molto più semplice ed evitare di incappare in fastidiosi nemici durante le vostre ricerche. Come se non bastasse, in questa particolare modalità di gioco è anche possibile rischierare a proprio piacimento il deltaplano, così da spostarsi molto più agilmente tra un edificio e l'altro e completare l'intera sfida in una sola partita.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come sbloccare gratis il piccone Piranha grazie all'evento Caos Creativo di Fortnite.