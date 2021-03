Fortnite: come trovare manufatti d'oro vicino alla Guglia

La Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 è appena iniziata e con essa sono arrivate le sfide della Settimana 1. Scopriamo insieme come completare la missione che chiede ai giocatori di andare alla ricerca di manufatti d'oro vicino alla Guglia.

Per chi non lo sapesse, la Guglia è uno dei nuovi punti d'interesse introdotti con la Stagione 6 del battle royale e chiunque stia per avviare il gioco per la prima volta dopo l'ultimo aggiornamento non potrà vederlo sulla mappa. Come accade ad ogni inizio stagione, le nuove aree vengono contrassegnate sulla mappa dal classico "???", il quale può essere rimpiazzato dal vero nome del punto d'interesse solo dopo che il giocatore procede alla sua esplorazione almeno una volta. Per raggiungere la Guglia dovete quindi atterrare al centro della mappa, ovvero nel luogo in cui una volta si trovava l'enorme sfera fluttuante di colore viola e che ora, come avete potuto scoprire nella missione iniziale della Stagione 6, è occupata da un'altissima torre.

Il vostro obiettivo è quello di trovare tre piccoli manufatti d'oro che si nascondono in altrettanti punti della Guglia:

Il primo manufatto d'oro, una testa di lama, si trova al centro dell'area, in corrispondenza del piccolo negozio con alle spalle una tenda arancione Dopo aver raccolto il primo oggetto, voltatevi e utilizzate le scale per salire al primo piano: aprite la porta e troverete un piccolo gatto d'oro in fondo a destra Il terzo oggetto è un altro lama d'oro e può essere trovato a nord-ovest dell'area, in corrispondenza della piccola porta situata alla base della torre

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli su come raggiungere i collezionabili e ottenere un bel po' di punti esperienza, vi ricordiamo che a breve arriverà anche Neymar Jr come skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.