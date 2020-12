Fortnite: come trovare la moneta blu sepolta a Corso Commercio

Una nuova ondata di sfide è arrivata in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 grazie all'inizio della Settimana 5, che ha dato il via ad una serie di missioni che richiedono ai giocatori di indagare in vari punti della mappa.

Una di queste sfide ha come obiettivo quello di trovare la moneta blu sepolta a Corso Commercio, ovvero uno dei vecchi Gettoni XP che abbiamo raccolto nel corso delle passate stagioni del battle royale. Completare questa sfida è molto semplice, dal momento che l'oggetto da trovare si nasconde in un luogo facilmente accessibile: il giardino di una delle tante case in giro per Corso Commercio. Il vostro obiettivo si trova sul retro della grossa casa di colore giallo a sud-ovest dell'area ricca di negozi, dove noterete un cumulo di terra molto strano. Una volta individuato il punto in cui si nasconde la moneta, non vi resta altro da fare che iniziare a colpire il terreno con il vostro strumento da raccolta, in modo tale che l'oggetto fuoriesca dalla buca e possa essere raccolto per completare la sfida ed ottenere ben 20.000 Punti Esperienza. Nel caso in cui doveste trovare difficoltà nel completare la sfida nelle modalità classiche (saranno in molti a fiondarsi su Corso Commercio per recuperare la moneta), potete sempre provare a portare a termine la missione nella modalità Rissa a Squadre, dove con molta probabilità potrete giungere all'obiettivo senza che qualcuno decida di mettervi i bastoni tra le ruote. Qui sotto trovate anche una mappa con sopra indicato il luogo esatto da raggiungere per trovare la moneta blu di Corso Commercio.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come trovare l'acciaio Beskar nelle viscere dello Squalo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5? Non dimenticate inoltre di leggere la guida su come nascondersi dentro un Commando di Neve subdolo.