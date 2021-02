Fortnite: come trovare un ritratto di famiglia in un naufragio

Le sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 sono disponibili da qualche ora e una di queste ha come obiettivo quello di andare alla ricerca di un particolare ritratto in uno specifico luogo della mappa dov'è avvenuto un naufragio.

Per trovare un ritratto di famiglia in un naufragio occorre raggiungere un luogo remoto della mappa nel quale solitamente i giocatori non atterrano mai per via delle difficoltà che si potrebbero poi incontrare nello sfuggire alla Tempesta e anche a causa della scarsa quantità di bottino che si può trovare nei paraggi. Parliamo nello specifico dello specchio d'acqua nell'angolo a sud-est dell'isola del battle royale targato Epic Games, in basso a destra rispetto al punto d'interesse che prende il nome di Gattogrill. In questa zona della mappa si possono notare numerose barche distrutte ed è proprio lì che i giocatori possono trovare tra i resti delle imbarcazioni tre diversi ritratti: si tratta appunto di dipinti a colori o in bianco e nero che si possono individuare molto facilmente grazie alla robusta cornice dorata come quella che potete vedere nello screenshot in apertura della guida.

Qui sotto potete trovare anche una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo indicato il punto esatto nel quale è possibile atterrare per trovare uno dei tre ritratti con la cornice d'oro, con cui è necessario interagire per poter completare la missione settimanale ed ottenere in ricompensa i 22.000 Punti Esperienza. Se i giocatori avversari continuano ad eliminarvi prima che possiate raccogliere un dipinto, vi ricordiamo che è sempre possibile portare a termine la sfida nella modalità Rissa a Squadre, la quale permette di ritornare in partita dopo la morte.

