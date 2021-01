Fortnite: come trovare la scatola nera dell'aereo precipitato

Una delle varie missioni affidate ai giocatori da Jonesy in versione sopravvissuto nel corso della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 chiede di trovare la scatola nera dell'aereo precipitato in una specifica area dell'isola del battle royale.

Se è da un po' che non giocate al titolo targato Epic Games, sappiate che il vostro obiettivo si trova nell'area a nord-ovest della mappa, nei pressi di Castello Corallo. Proprio a destra di questo punto d'interesse è infatti presente un grosso aereo distrutto di colore verde e diviso in tre parti: per poter completare la missione non dovete far altro che raggiungere il luogo in questione e andare alla ricerca della scatola nera. Per chi non lo sapesse, si tratta di un grosso oggetto simile ad un vecchio registratore con ai lati due strisce di colore arancione e situato nei pressi della parte centrale della carcassa dell'aereo: avvicinatevi alla scatola nera e interagiteci premendo il tasto Quadrato su PlayStation (X su Xbox) e il gioco è fatto. Al completamento della sfida otterrete immediatamente ben 20.000 Punti Esperienza utili per scalare i livelli del Pass Battaglia.

Se siete infastiditi dalla presenza di altri giocatori che vanno alla ricerca della scatola nera e che vi impediscono di raccoglierla, vi suggeriamo come sempre di provare a completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, così da ridurre al minimo il numero di avversari e avere molte più probabilità di completare con successo la sfida. Qui sotto trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione esatta della scatola nera nei pressi di Castello Corallo.

