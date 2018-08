Fortnite Road Trip #7: come trovare la Stella nascosta e sbloccare la skin Gendarme

Siamo giunti alla Settimana 7 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale, che oltre a tante nuove sfide ha portato con sé anche l'immancabile Stella della Battaglia nascosta della sfida Road Trip. Come ormai ben sapete, per farla apparire dovete prima completare tutte le 7 sfide settimanali.

Tra di esse figura Segui la mappa del tesoro trovata a Sprofondo Stantio. Una volta che le avrete portate tutte a termine, durante i caricamenti noterete la presenza di una schermata inedita con un indizio sulla posizione della Stella della Battaglia nascosta.

La schermata di questa settimana potete visionarla nell'anteprima in alto. L'indizio è davvero facilissimo da decifrare, visto che nell'immagine è presente l'insegna del motel ubicato a nord ovest di Passatempi Pomposi (abbiamo segnato l'esatta posizione sulla mappa allegata in calce). Non dovete far altro che dirigervi sul posto e raccoglierla, a patto, ovviamente, che abbiate già completato tutte e 7 le sfide della Settimana 7 della Stagione 5! In caso contrario, non troverete un nulla. Per le Stelle delle Battaglia nascoste delle scorse settimane, invece, potete fare riferimento alle seguenti guide:

Questa è una settimana molto importante poiché fornisce la prima occasione utile per sbloccare la skin segreta della sfida Road Trip. Se avete completato tutte le sfide delle prime sette settimane della Stagione 5 allora potrete finalmente mettere le mani sull'ambito costume Gendarme (Enforcer, in originale). Potete ammirarlo in basso. Vi piace? Ripetiamo per dovere di chiarezza: per sbloccarlo, dovrete completare tutte le sfide di almeno sette differenti settimane della Stagione 5, un'impresa per nulla facile. Buona fortuna!