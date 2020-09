Fortnite: come trovare il Trofeo di Wolverine a Moli Molesti

Ad accompagnare la nuova ondata di sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è arrivata puntuale anche la terza sfida settimanale di Wolverine, la quale chiede al giocatore di ritrovare in giro per Moli Molesti un particolare Trofeo.

L'oggetto da trovare si nasconde nella parte più bassa dell'area portuale di Fortnite, per la precisione nel piccolo edificio isolato. Atterrate in corrispondenza del magazzino grigio, entrate al piano terra e cercate la porta che conduce in una piccola stanza. Su uno degli scaffali giace una grossa scatola di legno, picconatela per far uscire fuori la testa di un Sentinel, ovvero uno degli enormi robottoni viola: interagite con l'oggetto e la sfida sarà completata, sbloccando il nuovo dorso decorativo a tema X-Men.

Al momento sono in molti ad atterrare in quel punto e per completare la sfida in maniera più serena vi suggeriamo di partecipare ad una partita in modalità Rissa a Squadre, così da agire indisturbati quando Moli Molesti fa parte della vostra metà mappa.

In calce alla guida trovate come sempre un'immagine della mappa sulla quale abbiamo indicato la posizione esatta dell'edificio all'interno del quale si nasconde il Trofeo di Wolverine.

