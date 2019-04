Fortnite: come trovare e utilizzare il Lancia Uova

Il recente aggiornamento 8.40 di Fortnite ha introdotto il Lancia Uova, un reskin del Lanciagranate a tema pasquale. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo nel corso delle partite e come utilizzarlo sul campo di battaglia.

Per festeggiare le festività pasquali, Epic Games ha deciso di reintrodurre il Lancia Uova all'interno di Fortnite Battaglia Reale. Vediamo come ottenere quest'arma in partita, e come utilizzarla al meglio contro gli avversari.

Come ottenere e usare il Lancia Uova in Fortnite

Il Lancia Uova si presenta come un semplice reskin del Lanciagranate. A parte sparare coloratissime uova di Pasqua al posto delle granate, non c'è nessuna differenza sostanziale in termini di statistiche e funzionamento dell'arma.

Proprio come il Lanciagranate, il Lancia Uova può essere utilizzato per eliminare i nemici, danneggiare le strutture e infliggere danni con impatto ad area. Imparate a padroneggiare la gittata delle uova, così da colpire i vostri bersagli con la giusta precisione.

Come è possibile ottenere il Lancia Uova? Questo reskin a tema pasquale del Lanciagranate può essere ottenuto come drop leggendario (oro), contando su una discreta dose di fortuna. Una volta che ne sarete entrati in possesso, non vi resta che far piovere una tempesta di uova di Pasqua sui vostri avversari. Se volete vedere il Lancia Uova in azione, date un'occhiata al filmato proposto in cima.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8. Siete riusciti a completarle?