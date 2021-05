Fortnite: come usare un dispositivo di lancio dalle Torri Guardiane

Tra le numerose sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ne troviamo anche un paio strettamente collegate con le strane torri che sono apparse proprio all'inizio dell'attuale stagione e la cui vetta presenta uno strano dispositivo.

L'obiettivo di una delle sfide della Settimana 8 chiede ai giocatori di "usare un dispositivo di lancio dalle Torri Guardiane". Per poter completare la missione in questione non occorre far altro che salire in cima ad una torre saltare sulla piattaforma di lancio, la quale catapulta il personaggio verso il centro della mappa, in direzione della Guglia. La sfida richiede di ripetere questo processo per tre diverse volte e, fortunatamente, non tutte in una singola partita.

Ecco di seguito la posizione delle sei Torri dei Guardiani:

Nella parte sinistra di Foresta Frignante

Sull'isolotto a nord di Brughiere Brumose

A nord di Corso Commercio, sulla montagna

A metà strada tra Cascina Colossale e Foschi Fumaioli

Tra Scogliere Scocese e Parco Pacifico

A nord-est di Sabbie Sudate

Il metodo più rapido per completare questa sfida è avviare tre diverse partite con l'obiettivo di atterrare direttamente su una delle Torri Guardiane per poi uscire e ripetere altre due volte l'intero procedimento. In alternativa, potete avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e sfruttare a vostro vantaggio la possibilità di utilizzare ripetutamente il deltaplano per spostarvi fra tre Torri Guardiane vicine e completare in un'unica partita la sfida.

Nel caso in cui foste in difficoltà nel ritrovamento degli edifici, in calce alla guida trovate una mappa sulla quale sono state contrassegnate tutte le Torri Guardiane, così da individuarle facilmente prima ancora di atterrare.

