Fortnite: come usare un'emote come Groot presso un monumento all'amicizia

Dopo aver portato a termine la prima Sfida Risveglio di Groot non di resta altro da fare che completare la fase finale del set di missioni per sbloccare Rocket Raccoon in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.

Per fare in modo che il piccolo procione armato fino ai denti accompagni Groot occorre eseguire un'emote in un luogo specifico della mappa in cui è situato un monumento all'amicizia. Questo posto è nascosto tra gli alberi a nord-ovest di Sabbie Sudate e a sud-ovest di Castello Corallo. Raggiungete il luogo indicato e attivate un'emote per far apparire magicamente il membro dei Guardiani della Galassia e fedele amico di Groot.

Come sempre trovate qui sotto una mappa con sopra indicata la posizione esatta del monumento all'amicizia, così da raggiungerlo rapidamente.

