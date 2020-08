Fortnite: come usare un'emote come Jennifer Walters dopo aver distrutto vasi

Come per tutti gli altri supereroi della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, anche Jennifer Walters deve eseguire un'emote in uno specifico luogo per sbloccare la sua trasformazione, grazie alla quale diventa la formidabile She-Hulk.

La terza ed ultima Sfida Risveglio della cugina di Hulk richiede di usare un'emote indossando il costume di Jennifer Walters (disponibile solo per i possessori del Pass Battaglia dell'attuale stagione) e subito dopo aver distrutto un vaso. In giro per la mappa è possibile trovare diversi vasi, ma quello più semplice da raggiungere si trova nel poligono di tiro di Campo Merluzzo, l'isolotto a sud-est della mappa sul quale tende a non atterrare mai nessun giocatore. Distruggete il vaso con una picconata ed usate un'emote subito dopo per attivare la trasformazione.

Come sempre, qui sotto potete trovare una mappa con sopra indicato il luogo esatto da raggiungere per il completamento di questa sfida.

Avete già letto la nostra guida su come visitare l'ufficio di Jennifer Walters in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4? Vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine trovate tutto quello che c'è da sapere sulle Sfide Risveglio di Thor.