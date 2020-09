Fortnite, guida: usare un'emote come Storm al centro dell'Occhio della Tempesta

Se avete portato a termine le prime due Sfide Risveglio di Storm nel corso della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, allora è giunto il momento di usare un'emote al centro dell'Occhio della Tempesta indossando la skin della supereroina Marvel dai capelli bianchi.

La sfida in questione è incredibilmente semplice e veloce da completare, dal momento che richiede di eseguire un'emote al centro della zona sicura. Il modo migliore per portare a compimento questa sfida è partecipare ad una partita di Rissa a Squadre, in cui la mappa è divisa in due da una linea ed è quindi più facile raggiungere l'Occhio della Tempesta non solo per via del respawn, ma anche per trovare il centro esatto del cerchio. A semplificarvi il lavoro arriva per vostra fortuna anche una particolare icona con un fulmine che potete trovare proprio in corrispondenza del centro della tempesta, così da poter individuare senza troppe difficoltà il luogo nel quale eseguire un'emote.

