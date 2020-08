Fortnite: come usare un'emote come Thor nelle rovine in cima a un monte

L'ultima Sfida Risveglio di Thor in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 vuole che i giocatori facciano visita ad uno specifico luogo della mappa per eseguire un'emote: scopriamo insieme come fare per raggiungere la posizione e sbloccare la trasformazione del supereroe Marvel.

La sfida chiede di utilizzare un'emote come Thor nelle rovine in cima a un monte, quindi indossate innanzitutto la skin del Dio del Tuono e poi recatevi sulle montagne innevate a sud di Lago Languido. Raggiungere il punto più alto di questo luogo ed eseguite una qualsiasi emote per fare in modo che Thor scateni tutta la sua potenza, completando la sfida e trasformandosi. D'ora in poi potrete eseguire un'emote esclusiva di Thor mentre indossate la sua skin, così da abilitarne lo stile aggiuntivo direttamente in gioco.

Per chi non avesse ancora trovato il luogo da raggiungere, sappiate che qui sotto trovate una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra la posizione esatta del punto in cui completare la Sfida Risveglio di Thor.

