Fortnite: come usare un'emote come Tony Stark nell'officina di Stark

Se avete completato le prime due Sfide Risveglio di Tony Stark nel corso della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, che sta ormai per concludersi, è giunto il momento di procedere al completamento dell’ultima missione che vi servirà a sbloccare l’armatura del supereroe Marvel.

L’obiettivo di questa sfida consiste nell’utilizzare un’emote all’interno dell’officina di Stark e, per vostra fortuna, si tratta di una missione molto semplice da portare a termine. Innanzitutto assicuratevi di aver indossato il costume di Tony Stark visitando l’armadietto, dal momento che la sfida non può essere completata dagli altri personaggi. A questo punto vi suggeriamo di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, nella quale il numero di giocatori è ridotto e ci sono maggiori probabilità che l’area verso la quale state per dirigervi sia isolata e che non vi siano i fastidiosi Robot Stark: il vostro obiettivo sono infatti le Stark Industries, il punto d’interesse del Nord di New York. Atterrate nell’area ed entrate all’interno del laboratorio di Tony, ovvero la grossa stanza con all’interno tutte le armature del celebre personaggio: questa si trova a destra rispetto all’entrata ed è accessibile anche dall’esterno distruggendo a suon di picconate la porta del garage (qui sotto trovate una mappa con sopra indicato il luogo esatto da raggiungere). Entrate quindi nella stanza, che in Rissa a Squadre non è protetta da un boss, ed eseguite una qualsiasi emote per fare in modo che Tony si trasformi in Iron Man. D’ora in poi potrete eseguire l’emote integrata del personaggio per fargli indossare l’armatura e ripetere lo stesso procedimento per fargliela rimuovere.

