Fortnite: come usare un'emote davanti alle statue di pietra

Ancora una volta Epic Games ha aggiornato le sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, che nel corso della Settimana 9 chiede agli utenti del battle royale di visitare alcuni luoghi in giro per l'isola e di eseguire una qualsiasi danza.

Nello specifico, il vostro obiettivo è quello di utilizzare un'emote presso delle statue di pietra. Per vostra fortuna la sfida richiede di ballare davanti ad una sola statua e in giro per la mappa ve ne sono diverse: potete quindi decidere liberamente in quale luogo completare la missione in base alle vostre preferenze.

Ecco di seguito i luoghi in cui è possibile trovare le statue:

Castello Corallo: poco più a sud del grosso edificio di pietra al centro del punto d'interesse è possibile trovare un corridoio con ben sei grosse buffe statue ai lati

poco più a sud del grosso edificio di pietra al centro del punto d'interesse è possibile trovare un corridoio con ben sei grosse buffe statue ai lati Colosseo Colossale: in questo caso le statue da trovare sono le due all'entrata a nord dell'arena, ovvero quelle a forma di lama

Per completare la missione ed ottenere i 20.000 Punti Esperienza in palio non dovete fare altro che raggiungere una delle statue elencate sopra ed eseguire una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto, facendo attenzione che altri giocatori non vi eliminino prima. Per semplificare la sfida potete sempre ricorrere al trucco della modalità Rissa a Squadre, nella quale il numero di giocatori è ridotto e quasi sicuramente avrete almeno una statua nella metà mappa appartenente al vostro team. Se potete scegliere una delle due destinazioni, vi suggeriamo di andare a Castello Corallo, punto d'interesse molto meno movimentato rispetto al Colosseo Colossale.

Prima di lasciarvi alla mappa sulla quale abbiamo indicato i luoghi da raggiungere, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i consigli su come trovare un bunker nascosto in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.