Fortnite: come usare lo Scanner Ricognitore per individuare un giocatore nemico

Anche nella Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 tornano tra le protagoniste delle sfide le armi basate sulla tecnologia delle Guardie OI e, nello specifico, i loro particolari lanciagranate.

Il primo incarico epico di questa settimana ha infatti come obiettivo quello di "usare lo Scanner Ricognitore e individuare un giocatore nemico". Non lasciatevi spaventare dalla descrizione di questa sfida, poiché completarla è molto più semplice di quanto possa sembrare. Il primo step consiste nel procurarsi uno Scanner Ricognitore che, come accennato poco più sopra, non è altro che il lanciagranate delle Guardie OI i cui proiettili non danneggiano l'avversario ma scansionano l'area circostante. Il modo più semplice per recuperare uno Scanner Ricognitore è atterrare a Podere Pannocchia, dov'è pieno di forzieri delle Guardie OI, o in alternativa presso una delle tante stazioni satellitari in giro per la mappa (quelle con l'enorme parabola che emette una luce rossa). Una volta trovato il lanciagranate tecnologico, non dovete fare altro che sparare un proiettile in prossimità di un qualsiasi giocatore nemico e fare in modo che venga contrassegnato dal radar posizionato all'interno della granata.

Dal momento che i proiettili per questo tipo di arma sono pochi e vi è la possibilità di sbagliare, vi suggeriamo di completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre: in questo modo ad ogni rientro avrete sempre un proiettile in canna e potrete approfittare del caos che si genera nelle fasi avanzate della partita per sparare il proiettile nei pressi di un avversario per marcarlo con l'arma e completare la missione, che dà come ricompensa ben 30.000 Punti Esperienza.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli utili su come costruire un'Incubatrice di legno in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.