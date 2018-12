Fortnite: come usare la spada Infinity Blade per vincere in Battaglia Reale

Dopo avervi mostrato dove trovare la spada Infinity Blade, in questa mini-guida di Fortnite Battaglia Reale vi spiegheremo come sfruttare le abilità dell'arma per avere la meglio sugli avversari, così da vincere più facilmente le partite.

La spada Infinity Blade si trova sulla cima del Picco Polare, nel nuovo bioma innevato introdotto con la Stagione 7 di Fortnite. Dopo averla raccolta con la giusta cautela, sarà importante conoscerne tutte le caratteristiche e le abilità da padroneggiare per sfruttarne la potenza.

L'attacco primario di Infinity Blade infligge 75 punti danno ai nemici ed è in grado di distruggere tutte le strutture con un singolo colpo. Sfruttatelo per mettere fuori gioco gli avversari negli scontri ravvicinati, e per mandare all'aria le costruzioni degli altri giocatori.

Con l'attacco secondario, invece, sarà possibile effettuare un salto a lunga distanza con schianto a terra. Atterrando in questo modo potremo infliggere 25 punti danno ai nemici nei paraggi. Un'abilità molto interessante che ci permette di raccogliere due piccioni con una fava: muoverci più rapidamente da un punto all'altro della mappa, anche in verticale, e danneggiare tutti i nemici presenti nelle vicinanze.

Oltre ai due attacchi che abbiamo descritto poco sopra, la spada Infinity Blade conferisce i seguenti bonus al giocatore che la impugna: aumento della salute e degli scudi massimi di 200 punti, rigenerazione della salute e dello scudo di 1 punto al secondo, aumento della velocità di movimento del 130%, senza dimenticare che ad ogni eliminazione si guadagnano 50 punti salute.

Si tratta indubbiamente di un'arma molto utile, così potente da aver convinto Epic Games a rivederne il bilanciamento generale con i prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, allo stato attuale, vi consigliamo di padroneggiare l'utilizzo della Infinity Blade sfruttandone i bonus e i due attacchi speciali.