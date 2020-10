Fortnite: come usare una zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Una delle sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 richiede di fare un lungo viaggio a bordo delle zipline. Scopriamo insieme come completare questa sfida della Settimana 6.

Il vostro obiettivo è quello di usare una zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli. Per completare questa missione non occorre far altro che atterrare nella prima delle due aree citate e salire sulla prima di una serie di grosse strutture metalliche collegate da zipline e che sono presenti fino a Foschi Fumaioli. Come potete intuire, non si tratta di una sfida particolarmente complessa ma bisogna fare molta attenzione a non cadere tra una zipline e l'altra tenendo d'occhio la situazione, poiché qualche nemico potrebbe tendervi un agguato. Per semplificare la sfida potete sempre avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, così da ridurre al minimo le possibilità che qualcuno possa darvi fastidio.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra rapidamente come completare la sfida, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche qualche consiglio su come ottenere 125 V-Buck gratis solo per oggi, 1 ottobre, in Fortnite Salva il Mondo.

