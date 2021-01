Fortnite: come visitare l'appartamento di Predator a Covo del Cacciatore

Fortunatamente per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, non tutte le sfide di Predator sono complesse come quella utile per sbloccare la skin gratuita del Pass Battaglia. Una di quelle più semplici non chiede altro che visitare uno specifico luogo della mappa: ecco tutti i dettagli su come completarla.

Una delle sfide del celebre personaggio chiede ai giocatori di "visitare l'appartamento di Predator a Covo del Cacciatore nei panni di Predator". Questo punto d'interesse è molto semplice da raggiungere ed è situato esattamente a metà strada tra Foresta Frignante e Lago Languido, al confine con l'area desertica al centro della mappa. Come ben saprete, a Covo del Cacciatore non ci sono molti edifici e quello al quale siete interessati si trova a nord-est, poco più a sud della collina sulla quale è presente una zipline con un piccolo accampamento intorno ad un falò. Entrate nell'edificio e salite al piano superiore per trovare una serie di dispositivi tecnologici appartenenti alla minacciosa creatura aliena: vi basterà avvicinarvi ad essi per portare a termine la sfida e accaparrarvi l'esclusiva emote integrata (leggendaria) grazie alla quale il Predator rimuove la sua maschera di metallo per mostrare il suo vero volto. In calce alla guida trovate anche un'immagine della mappa che mostra la posizione esatta dell'edificio, così che possiate individuarlo immediatamente prima dell'atterraggio.

Va precisato che per poter completare correttamente la sfida occorre visitare questo luogo indossando il costume del cacciatore alieno dal proprio armadietto, altrimenti sarà inutile entrare nell'appartamento. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come sconfiggere Predator in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, così da poter sbloccare il costume gratuito per i possessori del Pass Battaglia.