Fortnite: come visitare Brughiere Brumose, Gattogrill e Campo Merluzzo in una partita

Tra i vari incarichi epici della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 torna anche una tipologia di sfida già proposta numerose volte in passato, dal momento che chiede ai giocatori di visitare tre diversi luoghi della mappa in una sola partita.

L'obiettivo della missione in questione consiste nel "visitare Brughiere Brumose, Gattogrill e Campo Merluzzo nella stessa partita". A differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di una sfida particolarmente complessa ed esistono diversi trucchi che, se sfruttati a dovere, permettono di completarla in una manciata di secondi. Prima di parlare del completamento della sfida, però, è quasi d'obbligo specificare quale sia la posizione sull'isola di Campo Merluzzo, l'unico dei tre luoghi a non essere contrassegnato da un nome sulla mappa. Questo posto non è altro che l'isola nella parte più a sud della mappa, sotto Gattogrill e a sud-est di Brughiere Brumose.

Il primo metodo per portare a casa la sfida è perfetto se giocate da soli e consiste nell'atterraggio in una delle aree occupate dagli alieni, ovvero quelle il cui nome è viola all'inizio della partita. Atterrate, procuratevi un'arma e fate il possibile per salire su un disco volante: solitamente ce n'è uno vuoto, ma in caso contrario potete recuperarne uno con la forza eliminando il pilota di quelli ancora in volo. Saliti a bordo del mezzo non dovete fare altro che volare su Brughiere Brumose, Gattogrill e Campo Merluzzo per completare la sfida e ottenere i 30.000 Punti Esperienza in palio.

Se invece giocate in squadra con degli amici, sappiate che la missione è ancora più semplice, dal momento che si tratta di una sfida di gruppo e tiene conto dei progressi effettuati dai compagni. Ciò significa che potete avviare una partita nella modalità Terzetti o Squadre e fare in modo che ciascun giocatore atterri in uno dei luoghi indicati nella descrizione della missione, così da completarla in un batter d'occhio.

