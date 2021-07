Fortnite: come visitare Cala Corallina, Golf campo base e Capanno ordinario

Anche nel corso della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 occorre visitare svariati luoghi dell'isola del battle royale che non sono contrassegnati sulla mappa e, di conseguenza, sono più difficili da raggiungere.

L'obiettivo della sfida alla quale ci riferiamo consiste nel "visitare Cala Corallina, Golf campo base e Capanno ordinario" e, fortunatamente, non occorre che vi rechiate in tutti e tre i luoghi della missione in una sola partita. Potete infatti completare la sfida con tutta calma e atterrare in tre partite diverse sui luoghi oggetto della missione.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi da raggiungere e della loro posizioni così da completare la sfida rapidamente:

Cala Corallina: questo luogo è situato sull'isolotto ad ovest di Castello Corallo ed è facilmente riconoscibile a causa della presenza di una grossa conchiglia in cima

Capanno ordinario: a nord-est di Fortezza Furtiva e a nord-ovest di Scogliere Scoscese si trova una piccola isola sulla quale vi è un piccolo capanno di legno, ovvero il punto d'interesse che state cercando

Golf campo base: l'ultimo luogo utile per il completamento della sfida è il piccolo accampamento sulle montagne innevate a sud-est di Gattogrill

Nel caso in cui vogliate velocizzare il completamento dell'incarico epico, potreste anche procurarvi un disco volante in uno dei punti d'interesse con il nome viola sulla mappa: in questo modo potrete spostarvi molto rapidamente tra un punto e l'altro e raggiungere tutti e tre i luoghi senza particolari difficoltà. Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un'immagine della mappa con sopra indicata la posizione di Cala Corallina, Golf campo base e Capanno ordinario, così che possiate trovarle subito.

