Fortnite: come visitare case a Pantano Palpitante in una partita

Con l'inizio della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 sono arrivate come al solito le nuove sfide, il cui completamento permette ai giocatori di ottenere un bel po' di Punti Esperienza. Scopriamo insieme come fare visitare case a Pantano Palpitante in una partita e completare una delle missioni settimanali.

Come potete intuire leggendo la descrizione della sfida, non si tratta di un compito particolarmente difficile, ma per completare la missione occorre entrare in tre diverse strutture in un'unica partita. Il vostro obiettivo è quello di atterrare a Pantano Palpitante (potete recarvi in questo punto d'interesse anche in un secondo momento, aspettando che si liberi dagli altri giocatori) ed entrare all'interno di tre case, ovvero le poche strutture di regno costruite sulla palude che possono essere raggiunte salendo delle scale anch'esse di legno. Non dovete quindi far altro che entrare rapidamente in tre strutture diverse e, per farlo, vi consigliamo di concentrarvi sull'area ad ovest di Pantano Palpitante, dal momento che è quella con la maggior concentrazione di case e permette quindi di completare velocemente la sfida.

Sappiate che nelle prossime ore l'area sarà colma di giocatori intenti a completare la sfida o semplicemente appostati nei paraggi per eliminare tutti gli utenti indifesi che si aggirano per Pantano Palpitante senza armi: a questo proposito, non possiamo che suggerirvi di completare anche questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, così che nessuno possa infastidirvi mentre siete intenti a spostarvi tra una casa di legno e l'altra. Qui sotto trovate anche una mappa con sopra indicata l'area esatta di Pantano Palpitante nella quale si può trovare il maggior numero di case.

