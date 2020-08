Fortnite: come visitare contrassegni di Bifrost utilizzando Thor

La prima Sfida Risveglio di Thor, set di obiettivi che si sblocca al raggiungimento del livello 15 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, richiede di visitare contrassegni Bifrost come Thor. Scopriamo insieme come fare per completare la sfida.

Innanzitutto indossate la skin di Thor, senza la quale non è possibile portare a compimento questa missione. Fatto ciò, recatevi sulle colline ad est di Foresta Frignante e a sud dell'Autorità: in questo luogo è impossibile non notare degli strani cerchi con all'interno delle rune. Il vostro obiettivo è proprio raggiungere questi cerchi e la sfida verrà considerata fatta semplicemente entrandoci a contatto.

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare la posizione esatta di questi oggetti nel mondo di gioco, qui sotto trovate un'immagine della mappa con sopra indicato il luogo nel quale è possibile trovare le rune di Bifrost.

