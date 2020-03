Fortnite: come visitare Cala Corallina, CapannaCatasta e Sito dello schianto senza nuotare

Le sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono finalmente arrivate e una di queste chiede al giocatore di visitare Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare.

Si tratta per la precisione delle isole a nord di Sabbie Sudate e dell'isoletta a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio. Per completare con successo la missione è necessario spostarsi in tutte e tre le isole nel corso della stessa missione e senza mai entrare in acqua. Esistono tre diversi metodi per completare questa sfida: utilizzare le strutture, salire a bordo di un motoscafo o di un elicottero. Il primo metodo è forse quello più lungo da mettere in pratica e consiste di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, che fornisce ai giocatori un bel po' di materiali ad inizio match, atterrare sulla prima isola e continuare a spostarsi sulle successive due costruendo dei lunghi ponti di legno, pietra o metallo. Discorso simile vale per la strategia che richiede l'utilizzo di un motoscafo, che vi eviterà così di darvi alla costruzione rischiando di cadere in acqua se qualche alleato o avversario dovesse decidere di rovinarvi la partita. Il metodo più rapido è infine quello che coinvolge l'elicottero Cioppa, poiché con questo velivolo è estremamente semplice spostarsi fra le tre isole senza mai toccare acqua. Sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida sulla posizione degli elicotteri Cioppa in Fortnite, così da trovarne uno immediatamente.

