Fortnite: come visitare diverse cucine di ristoranti

Fra le varie sfide della Settimana 14 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, tutte disponibili da oggi, ne troviamo anche una molto particolare che chiede ai giocatori di far visita alle cucine di alcuni dei ristoranti sparsi in giro per la mappa di gioco.

L'obiettivo è quello di entrare nelle cucine di due diversi ristoranti e, per vostra fortuna, non occorre completare la missione in un'unica partita. Dal momento che l'isola del battle royale Epic Games propone agli utenti quattro diversi ristoranti, avrete la possibilità di scegliere liberamente in quali entrare e quali evitare, magari perché in luoghi troppo affollati.

Ecco di seguito l'elenco completo dei ristoranti che si possono trovare in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5:

Nel ristorante di Pescesecco , situato nella parte superiore di Scogliere Scoscese (la struttura che affaccia sul mare): la cucina è al centro, proprio dietro la cassa

, situato nella parte superiore di Scogliere Scoscese (la struttura che affaccia sul mare): la cucina è al centro, proprio dietro la cassa Nella pizzeria di Testa di Pomodoro , situata poco più a nord di Colosseo Colossale nell'area desertica

, situata poco più a nord di Colosseo Colossale nell'area desertica Nel ristorante di Mancake , a nord di Covo del Cacciatore: la cucina si trova al piano inferiore della piccola struttura

, a nord di Covo del Cacciatore: la cucina si trova al piano inferiore della piccola struttura Nel fast food abbandonato tra Pantano Palpitante, Siepi d'Agrifoglio e Foresta Frignante

Se non sapete come trovare i luoghi indicati sopra, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi che trovare in calce alla guida e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione dei quattro ristoranti. Nel caso in cui doveste incontrare delle difficoltà ad entrare in una di queste cucine a causa della presenza di troppi avversari, vi suggeriamo come sempre di affrontare la sfida nella modalità Rissa a Squadre e atterrare nei ristoranti presenti nella vostra metà mappa.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come raccogliere libri di cucina da Parco Pacifico e Scogliere Scoscese in Fortnite.