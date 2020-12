Fortnite: come visitare diversi avamposti del Commando di neve ed esaminare forzieri

L'evento Operazione coi Fiocchi di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziato e, con esso, sono arrivate anche le prime due sfide a tema natalizio che permettono di ottenere un dorso decorativo e una schermata di caricamento.

Il vostro obiettivo è quello di visitare diversi avamposti del Commando di Neve, ovvero i nuovi luoghi sparsi in giro per la mappa. La prima sfida non chiede altro che esplorare almeno una volta ognuno dei cinque avamposti, la seconda missione chiede invece ai giocatori di aprire un totale di cinque forzieri all'interno di questi luoghi d'interesse.

Ecco di seguito l'elenco con la posizione di tutti gli avamposti del Commando di Neve:

A sud-est di Foschi Fumaioli e a nord di Moli Molesti

Ad ovest di Parco Pacifico, a due passi dal punto d'interesse

Al centro del triangolo formato da Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Covo del Cacciatore

A sud di Siepi d'Agrifoglio e a nord-ovest di Pantano Palpitante

A sud di Gattogrill, sulle montagne innevate

Se la prima sfida può essere completata facilmente in qualsiasi modalità di gioco, vi suggeriamo di aprire i forzieri presso gli avamposti Commando di Neve in Rissa a Squadre, così da avere fra i piedi un numero minore di altri giocatori pronti a rubarvi i forzieri e avere quindi maggiori probabilità di trovarne anche più di uno. Se non riuscite a trovare gli avamposti, qui sotto potete trovare come sempre la mappa con sopra indicata la posizione di tutti i luoghi da raggiungere per completare le prime due sfide di Natale.

Vi ricordiamo che solo per poche ore potete ottenere un'emote gratis in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, la quale verrà rimborsata a tutti i giocatori che l'hanno acquistata lo scorso anno. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come completare le sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 5.