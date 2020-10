Fortnite: come visitare diversi luoghi indicati in una sola partita

Tra le nuove sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 torna un grande classico, ovvero l'obiettivo di visitare in un'unica partita cinque diversi luoghi indicati sulla mappa.

La missione in questione non è particolarmente complessa ma richiede un po' di pazienza e un minimo di pianificazione. Il modo più semplice per portarla a termine è forse quello di utilizzare un Choppa per spostarsi agilmente tra un punto d'interesse e l'altro (Dominio di Doom, Foresta Frignante e tutti gli altri contrassegnati da una scritta bianca sulla mappa), magari evitando i proiettili degli avversari che proveranno ad abbattere il velivolo durante la vostra fase d'esplorazione. In alternativa potete provare a completare la sfida in Rissa a Squadre, modalità nella quale è possibile utilizzare in ogni momento il deltaplano e combinarlo con altri oggetti utili al movimento per raggiungere immediatamente i vari luoghi e completare la sfida. Insomma, i metodi per portare a casa la missione sono molteplici e sta a voi decidere quale sia il più adatto al vostro stile di gioco.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una pratica guida su come completare la sfida segreta "Le Trappole" in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Avete già letto la guida su come sbloccare gratis il costume di Daredevil in Fortnite?