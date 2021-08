Fortnite: come visitare la fabbrica di Slurp dentro alla Nave Madre

Con l'introduzione delle sfide leggendarie, ovvero quelle che possono essere completare solo per sette giorni, della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 è arrivata anche una missione ambientata sull'enorme nave aliena.

Per completare uno degli incarichi leggendari ed ottenere i 30.000 Punti Esperienza messi in palio, i i giocatori devono trovare un modo per "visitare la fabbrica di Slurp dentro alla Nave Madre". Non lasciatevi ingannare dalla descrizione della sfida, poiché si tratta di un compito molto più semplice ed accessibile di quanto possa sembrare. Accedere alla Nave Madre è in realtà molto facile e il metodo è sempre lo stesso, ovvero posizionarsi dei paraggi di un Rapitore, ovvero gli enormi dischi volanti che sovrastano alcuni punti d'interesse e sono persino visibili sulla mappa. Posizionatevi nei pressi di uno di questi oggetti (potete restare anche di sotto e girovagare per il punto d'interesse): ad un certo punto noterete una luce verde sempre più intensa sullo schermo fino a quando non inizierete a volare verso il Rapitore. Così facendo verrete rapiti dagli alieni e vi risveglierete all'interno della Nave Madre per competere in un mini-gioco con altri utenti al fine di ottenere del bottino leggendario o epico.

È proprio in questa fase che dovete concentrarvi sulle strutture sospese in aria dell'arena per individuare la fabbrica di Slurp ed entrarci, così da completare la missione. Non avrete problemi a comprendere quale sia l'edificio di vostro interesse, poiché è scritto sopra e al suo fianco vi è un contenitore del liquido in grado di curare e fornire scudi.

