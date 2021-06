Fortnite: come visitare i luoghi preferiti del Fattore Steel

Continua la ricerca del Fattore Steel nella Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, dal momento che il personaggio è misteriosamente scomparso a causa degli alieni ed è compito del giocatore trovare le tracce della sua presenza in giro per l'isola.

Il secondo incarico leggendario della Settimana 4 chiede ai giocatori di "visitare i luoghi preferiti del Fattore Steel", ovvero i tre punti della mappa che il personaggio amava visitare nel corso del suo tempo libero. Per poter completare la sfida in questione non dovete fare altro che recarvi nei tre punti indicati, così da ricevere come ricompensa ben 30.000 Punti Esperienza che contribuiranno a farvi accumulare le preziose Stelle della Battaglia, valuta da scambiare con le ricompense del Pass Battaglia.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi preferiti del Fattore Steel:

Il primo luogo da visitare è Pozza della pizza, ovvero la pizzeria abbandonata poco più a nord di Podere Pannocchia e poco sotto al Frutteto, zona non indicata sulla mappa che i giocatori di Fortnite Capitolo 2 conoscono molto bene L'altro punto in cui atterrare è il piccolo specchio d'acqua al centro del quadrato formato da Cala Credente, Sobborghi Scalcinati, Foresta Frignante e Siepi d'Agrifoglio L'ultimo luogo preferito di Steel è l'edificio ad ovest di Lago delle Canoe, ovvero il lago tra Podere Pannocchia, Moli Molesti e Corso Commercio

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare i punti esatti da raggiungere, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi e che potete trovare in calce alla guida, così da poter individuare subito i luoghi preferiti del Fattore Steel e completare la sfida settimanale.

