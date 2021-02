Fortnite: come visitare Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay

Anche oggi sono arrivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 le nuove sfide settimanali. Una delle missioni proposte nella Settimana 12 chiede ai giocatori di visitare Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay, ovvero tre luoghi dell'isola del battle royale che non sono contrassegnati sulla mappa.

Ecco di seguito tutti i luoghi protagonisti della sfida settimanale e i consigli per raggiungerli:

Punto Panoramico: si tratta della collina situata al confine tra l'area desertica e quella verdeggiante al centro dei punti d'interesse Colosseo Colossale, Scogliere Scoscese e Parco Pacifico

si tratta della collina situata al confine tra l'area desertica e quella verdeggiante al centro dei punti d'interesse Colosseo Colossale, Scogliere Scoscese e Parco Pacifico Forra Favolosa: questo luogo non è altro che l'enorme cascata a nord-est di Covo del Cacciatore e a nord-ovest di Lago Languido ed è stata protagonista della sfida finale di Aquaman nel corso della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2

questo luogo non è altro che l'enorme cascata a nord-est di Covo del Cacciatore e a nord-ovest di Lago Languido ed è stata protagonista della sfida finale di Aquaman nel corso della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 Monte Kay: questa enorme montagna innevata si può trovare poco più a sud di Gattogrill ed è facile da individuare poiché sulla sua cima è presente un'alta bandiera di colore arancione

Se state facendo fatica a raggiungere questi luoghi per via della presenza di altri giocatori che vi mettono i bastoni tra le ruote, potreste pensare di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e sfruttare la possibilità di schierare senza limiti il deltaplano per spostarvi rapidamente tra le varie aree della mappa e arrivare in pochi istanti a Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in calce alla guida potete trovare come sempre una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale sono stati indicati tutti e tre i luoghi da raggiungere per il completamento della sfida settimanale.

