Fortnite: come visitare le rovine di Spettri e Ombre

In una delle nuovissime sfide della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 viene chiesto ai giocatori del battle royale di far visita ad alcuni luoghi storici della mappa nei quali è stata combattuta la vecchia guerra tra fazioni.

L'obiettivo settimanale vuole infatti che gli utenti visitino le rovine di Spettri e Ombre, entrambe fazioni che abbiamo conosciuto nel corso delle prime stagioni, oltre ad un terzo luogo misterioso. Se non ricordate quali sono i luoghi all'interno dei quali le due squadre avevano la base operativa, nell'elenco qui sotto potete trovare tutti i dettagli in merito:

Rovine degli Spettri: la vecchia base degli Spettri, ormai andata distrutta, non è altro che l'isola a forma di squalo situata a nord di Castello Corallo e ad ovest di Fortezza Furtiva

la vecchia base degli Spettri, ormai andata distrutta, non è altro che l'isola a forma di squalo situata a nord di Castello Corallo e ad ovest di Fortezza Furtiva Rovine delle Ombre: si tratta della vecchia base di Brutus ormai chiusa e che può essere raggiunta sulla costa a nord-est di Corso Commercio. Potete notare un enorme portellone metallico con sopra disegnato il logo delle ombre, è impossibile non trovarlo

si tratta della vecchia base di Brutus ormai chiusa e che può essere raggiunta sulla costa a nord-est di Corso Commercio. Potete notare un enorme portellone metallico con sopra disegnato il logo delle ombre, è impossibile non trovarlo Luogo misterioso: il terzo ed ultimo luogo da visitare per il completamento della sfida si trova a sud-est di Gattogrill e altro non è che l'enorme entrata di una base segreta. È Probabile si tratti della base dei Soldati IO e che sia uno dei prossimi punti d'interesse della Stagione 7

Per completare la sfida non dovete fare altro che avvicinarvi ai punti d'interesse non segnalati sulla mappa, non necessariamente in una sola partita. Come sempre potete rendere il compito più semplice nella modalità Rissa a Squadre, in cui è possibile rischierare il deltaplano e, con un po' di ingegno e con l'utilizzo di gadget come le Granate a onda d'urto, è possibile raggiungere entrambi i luoghi in una sola partita.

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare i due luoghi sulla mappa del battle royale, vi suggeriamo di dare una rapida occhiata all'immagine che trovate in calce alla guida e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione di entrambe le basi delle vecchie fazioni, così che possiate subito trovarle e completare la missione settimanale.

