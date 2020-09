Fortnite: come visitare una stazione meteorologica utilizzando Storm

Il primo obiettivo delle Sfide Risveglio di Storm, le quali si sbloccano al livello 60 del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, chiede al giocatore di visitare la stazione meteorologica indossando il costume della supereroina facente parte degli X-Men.

Il luogo in questione di trova a sud di Gattogrill, sulle montagne innevate. Se volete velocizzare il completamento di questa sfida potete decidere di atterrare direttamente sul luogo designato, dal momento che l'obiettivo di questa missione è semplicemente quello di visitare il luogo.

Se non riuscite ad individuare la posizione della stazione meteorologica sulla mappa, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'immagine che abbiamo realizzato per voi e che trovate in calce alla notizia, sulla quale è ben visibile il punto esatto da raggiungere.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa a tutte le Sfide Risveglio di Groot, così da sbloccare Rocket Raccoon come companion del Guardiano della Galassia in Fortnite Stagione 4.

Avete già letto del leak riguardante le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4?