Fortnite: come visitare Vista Elegante, Affitto Arcobaleno e Faro di Lockie

Tra le numerose sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 che sono state introdotte con il reset della Settimana 6 ne troviamo anche una che chiede ai giocatori di visitare tre diversi luoghi che non sono contrassegnati sulla mappa.

La missione ha infatti come obiettivo quello di "visitare Vista Elegante, Affitto Arcobaleno e Faro di Lockie" e, fortunatamente, si tratta di una sfida molto semplice da completare.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi da raggiungere e tutte le informazioni utili per trovarli sull'isola del battle royale targato Epic Games:

Vista Elegante: per trovare Vista Elegante dovete raggiungere l'edificio posizionato e sud-ovest di Sabbie Sudate e a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio

per trovare Vista Elegante dovete raggiungere l'edificio posizionato e sud-ovest di Sabbie Sudate e a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio Affitto Arcobaleno: questo luogo non è altro che la piccola spiaccia a sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio

questo luogo non è altro che la piccola spiaccia a sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio Faro di Lockie: questa è forse la tappa più semplice delle tre, dal momento che parliamo del vistoso faro sull'isolotto a nord-ovest di Fortezza Furtiva e a nord-est di Castello Corallo. È praticamente impossibile non vederlo

Per rendere molto più rapido il completamento della sfida potreste pensare di procedere al suo completamento all'interno della modalità Rissa a Squadre, la quale non solo permette di ritornare in partita dopo la morte ma consente anche di utilizzare il deltaplano a proprio piacimento e quindi di spostarsi agilmente tra un luogo e l'altro della mappa.

Prima di lasciarvi alla mappa in calce alla guida, la quale mostra indicazioni precisa sui tre luoghi da raggiungere per il completamento della sfida settimanale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come sbloccare gli stili runici per Tarana, Raz e l'Assassino della Guglia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come trovare l'Arco-Rampino, la nuova arma esotica di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.