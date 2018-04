Fortnite: la cometa si avvicina sempre di più, cosa accadrà quando colpirà il suolo?

La Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale sta per volgere al termine. Il 30 aprile chiuderà definitivamente i battenti per lasciare spazio alla Stagione 4, sulla quale abbiamo già provato a fare qualche speculazione.

Gli occhi dei giocatori, tuttavia, sono al momento rivolti al cielo. La cometa apparsa nelle scorse settimane continua ad avvicinarsi, e si fa sempre più grande. Prima poteva anche sfuggire allo sguardo dei giocatori, ma ora è impossibile non notarla. Tuttavia, non sappiamo ancora quando e dove si schianterà al suolo e, soprattutto, cosa accadrà.

Secondo la teoria più diffusa in rete, la cometa colpirà Pinnacoli Pendenti, trasformando la location più famosa del gioco in un cratere fumante. Non è escluso, però, che l'oggetto spaziale possa causare dei cambiamenti all'intera mappa di gioco. Dopotutto, un oggetto del genere è stato capace di causare l'estinzione dei dinosauri 45 milioni di anni fa: è perfettamente in grado di distruggere e modificare ben più di una location. Potrebbe, ad esempio, cambiare la topografia della mappa oppure alterare l'atmosfera.

Quando si schianterà al suolo? Molto probabilmente, accadrà il 30 aprile - in concomitanza con la fine della Stagione 3 - oppure il giorno dopo, il primo maggio. Si tratterebbe senza ombra di dubbio di un modo teatrale per salutare il passato e dare il benvenuto ai nuovi contenuti. Fino ad oggi, l'avvicendarsi delle stagioni ha solo introdotto nuovi oggetti, ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente. I giocatori sono ormai decine e decine di milioni, e le aspettative sono alle stelle! Secondo voi cosa succederà quando la cometa colpirà il suolo?

Quest'oggi, intanto, Epic Games ha messo da parte il Missile Guidato, che resterà fuori dai giochi per un periodo indeterminato. Domani 19 aprile prenderà invece il via la Settimana 9, che porterà con sé 7 nuove sfide da completare.