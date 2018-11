Fortnite: la community chiede l'introduzione dell'oggetto Doccia Scudo

Il forum Reddit di FortNiteBR è da sempre una fucina di idee e di curiosità per tutti gli appassionati del battle royale di Epic Games: in questi giorni, un utente del più importante subreddit non ufficiale dedicato a Fortnite sta riscuotendo un grande successo con il suo Doccia Scudo. Di che si tratta?

La descrizione che il fan di Fortnite Battaglia Reale conosciuto con il nickname di jeremyryanmiller fa dell'oggetto Doccia Scudo è particolarmente curata e illustra nel dettaglio le caratteristiche di questo nuovo elemento di equipaggiamento.

In base a quanto specificato dalla scheda amatoriale dello Shield Shower, bisogna piazzare l'oggetto su di un soffitto e posizionarsi sotto di esso per ripararsi dietro allo scudo per avere garantiti 2 punti Scudo al secondo, fino a un massimo di 50. Il suo livello di rarità dovrebbe essere quello più alto, ovvero l'Epico, poiché potrebbe essere utilizzato in condivisione con tutti i membri della propria squadra per offrire loro un'ancora di salvezza nei momenti più concitati delle sfide multiplayer.

Le funzionalità della Doccia Scudo, di conseguenza, ne farebbero il perfetto complemento di gameplay al Falò Confortevole, l'oggetto introdotto da Epic nell'update di Fortnite Battaglia Reale dello scorso mese di gennaio. Il falò, infatti, si premura di ripristinare i punti HP del giocatore nelle sue immediate vicinanze per un massimo di 25 secondi o all'avvenuto raggiungimento dei 50 punti salute.

Lo Shield Shower, suggerisce intelligentemente il suo creatore, non potrebbe essere collocato nei pressi di un Falò Confortevole poiché la sua pioggia di punti scudo finirebbe con lo spegnerne la fiamma rigenerante di punti HP. Una soluzione interessante che potrebbe aprire la strada a diverse strategie e tattiche di gioco basate, ad esempio, sulla collocazione di un falò per vaporizzare una doccia scudo nemica e viceversa.

Speriamo quindi che i vertici di Epic Games prendano in considerazione questa simpatica idea per un aggiornamento futuro di Fortnite Battaglia Reale su PC, console e sistemi mobile, magari come premio da condividere con la community per aver vinto il titolo di Gioco dell'Anno agli ultimi Golden Joystick Awards.