Fortnite, i Compagni dei Coralli: dove trovarli e come completare la quest

Piccoli sopravvissuti indigeni, i Compagni dei Coralli tentano di ricostruire la loro primitiva civiltà. Li aiuterete a farlo completando le sfide stagionali segrete? In questa guida vi spiegheremo come trovarli e come completare la sfida attuale.

Siamo approdati (è il caso di dirlo, vista la quantità d'acqua ancora presente nella mappa) alla Stagione 3 del secondo capitolo di Fortnite. L'isola è ancora ricca di location e sfide segrete tutte da scoprire, che aumenteranno di stagione in stagione man mano che l'acqua si ritirerà dalle coste. Una di queste sfide segrete, non visibile nella lista del Battle Pass ma dotata comunque di una ricompensa, è quella dei Compagni dei Coralli.

Cosa sono i Compagni dei Coralli?

Si tratta di un popolo indigeno di piccoli blob, alcuni dotati di peculiari formazioni coralline sulla sommità, capaci di cantare, danzare, navigare e anche erigere strutture. La loro civiltà è stata quasi spazzata via dall'inondazione della mappa di gioco e adesso stanno tentando di ricostituirla passo dopo passo. Per aiutarli nella loro impresa da lillipuziani dovrete prima trovarli: vivono su un'isoletta situata nell'angolo in alto a sinistra della mappa, più o meno corrispondente alle coordinate B 1. Il modo migliore per localizzarla è lanciandosi dal bus e planando col paracadute in quella zona, dovreste notare dopo poco i contorni del piccolo atollo.

La missione

Particolarità della sfida in questione, oltre al fatto che è segreta, è il suo essere direttamente collegata agli aggiornamenti della mappa di gioco, e dunque il suo svolgimento in più stadi. Per ottenere la ricompensa di ogni stadio dovrete quindi completare la quest a ogni aggiornamento di stagione; le ricompense delle stagioni precedenti non sono disponibili. La cosa divertente è che ogni stage corrisponde ad una fase di avanzamento della civiltà dei Compagni dei Coralli: durante la Stagione 2, i piccoletti stavano vivendo la loro "Era del legno", ora sono alle prese con quella della pietra (in stile Age of Empires!), cominciata il 21 luglio all'arrivo della Stagione 3. Al completamento della Sfida otterrete una cospicua ricompensa in punti XP.

L'età della Pietra

Una volta trovata la loro isoletta, potrete cominciare la sfida che richiede il recupero di 300 unità di pietra; sono quelle che servono per erigere la prima struttura in pietra dei simpatici blob corallini, ovvero una piramide in miniatura. Basterà consegnare le risorse ai Compagni nel loro mini-insediamento per aiutarli, ricevendo in cambio 25,000 XP.

Vi lasciamo segnalando l'uscita del nuovo set nuovo set Leggende Estive, contenente la skin della Banana Sbucciata.