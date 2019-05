Fortnite: compare un occhio gigante a Picco Polare. Cosa sta per succedere?

C'è qualcosa che bolle in pentola in Fortnite: Picco Polare in particolare sembra che sia la località interessata, visto che già qualche giorno fa alcuni utenti avevano segnalato degli strani avvenimenti in quella zona.

Diversi giocatori avevano infatti sentito degli strani rumori in Picco Polare provenire proprio dal ghiacciaio, che sembra anche che stia per sgretolarsi. Siccome già nella Stagione 7 di Fortnite comparvero delle misteriose uova in quella zona, erano in molti ad aver fatto un particolare collegamento, secondo cui sarebbero presto comparsi i draghi in Fortnite.

Da tempo infatti si parla dell'arrivo delle leggendarie creature nel Battle Royale di Epic Games, ma per il momento senza riscontri. Ora che si è verificato un altro importante e inquietante avvenimento su Picco Polare, i rumor si fanno sempre più insistenti. Come potete vedere nel tweet in calce alla news infatti, sembra si sia aperto un occhio gigantesco all'interno del ghiacciaio.

A quale creatura apparterrà? Stanno davvero per arrivare i draghi? È un'ipotesi sempre valida, ma altri hanno ipotizzato addirittura una collaborazione tra Epic Games e i produttori di Godzilla, in occasione dell'uscita del film al cinema. Già PUBG Mobile ha annunciato una collaborazione con Godzilla però, parrebbe strano che due esponenti dello stesso genere e in competizione, offrano lo stesso tipo di evento speciale, eppure le vie del marketing sono infinite, per cui resta un'opzione da tenere in considerazione.

L'unica cosa certa è che sotto quei ghiacciai è intrappolata un'enorme creatura che sta per risvegliarsi. E non è mica poco.