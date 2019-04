Fortnite competitivo: Epic Games spiega le ragioni dei cambiamenti introdotti

Recentemente, il tema di alcune modifiche apportate nell'ambito di Fortnite competitivo è stato al centro di diversi dibattiti interni alla community legata al gioco. Ora Epic Games interviene direttamente, motivando alcune delle sue scelte.

Tramite un post interamente dedicato all'argomento, infatti, la software house spiega come la gestione di competizioni all'interno di Fortnite richieda di gestire un delicato equilibrio: "offrire un'esperienza robusta e bilanciata per i giocatori competitivi senza però distaccarsi dal Fortnite giocato da centinaia di milioni di giocatori". Di conseguenza, cercare di soddisfare le esigenze evidenziate dalle diverse categorie di utenti può risultare complesso.

Tra gli argomenti approfonditi da Epic Games troviamo, ad esempio, quello delle modifiche a risoluzioni estese e campo visivo. In tale proposito si sottolinea come la scelta di impostare il campo visivo su un valore predefinito di 80 sia stato frutto di un compromesso tra molteplici esigenze, tra le quali vengono citate:

Distanze d'attacco diverse, con un'attenzione ai campi visivi ridotti, con nemici visti più da vicino.

Minimizzare eventuali sensazioni di nausea nei giocatori seduti lontano dallo schermo.

Evitare transizioni brusche quando si passa alla mira ravvicinata.

Fedeltà visiva.

Prestazioni.

La software house ha inoltre evidenziato come talvolta alcuni obiettivi entrino purtroppo in contrasto tra loro. Ad esempio, l'introduzione di frequenti eventi speciali offre un'esperienza di gioco più variegata, ma, al contempo, può anche apportare modifiche ad elementi su cui i giocatori competitivi si erano progressivamente perfezionati. A tale proposito si evidenzia: "Cerchiamo sempre di mantenere una ragionevole stabilità delle meccaniche di gioco prima delle finali della Fortnite World Cup. Puntavamo alla stessa stabilità per tutte le Qualificazioni Online, ma il nuovo calendario dei tornei a cadenza settimanale ci impedisce di garantirla sempre".



Spazio è stato dedicato anche al tema dei bug che possono emergere in fasi di gioco di "alto livello" e che possono risultare più difficili da individuare. Epic Games ha qui dichiarato di volersi dedicare con maggiore attenzione al "monitoraggio dei bug segnalati attraverso Reddit, i social media e nel gioco".



Nel gioco è attualmente attivo l'evento cross-over Fortnite X Avengers, che offre numerose sfide e ricompense legate all'evento a tema Endgame.