Fortnite: Completa un giro di pista nel deserto, sulla neve, nella giungla

Con l'arrivo dell'aggiornamento 9.20 di Fortnite, i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 5 della Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare un giro di pista nel deserto, sulla neve e nella giungla.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con Granate, Dinamite o Fialette Puzzolenti (0/200)

Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari (0/7)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Completa un giro di pista nel deserto (0/1)

Posiziona oggetti trappola in partite diverse (0/5)

Visita diverse Turbine eoliche in una sola partita (0/5)

Eliminazioni nelle Piattaforme Aeree (0/3)

Per portare a termine questa sfida a fase dovrete completare un giro in tre diversi circuiti presenti nell'isola di Battaglia Reale. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Fase 1: Completa un giro di pista nel deserto

La prima fase della sfida richiede di completare un giro sul circuito nel deserto. Tutto quello che dovete fare è atterrare nei pressi di Palmeto Paradisiaco e raggiungere il circuito che abbiamo evidenziato nella mappa riportata a fondo pagina. Salite a bordo di un quad e completate un giro.

Fase 2: Completa un giro di pista nella neve

Vale la stessa procedura descritta per la prima fase, con la differenza che in questo caso il circuito si trova poco a nord-ovest di Borgallegro, all'interno del cerchio rosso riportato sulla mappa a fondo pagina.

Fase 3: Completa un giro di pista nella giungla

La terza e ultima fase della sfida richiede di completare un giro sul circuito nella giungla. Il circuito in questione si trova a est di Crocevia del Ciarpame.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i tre circuiti in questione, potete guardare i video riportati in cima e in calce. Invece come siete messi con la caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa a tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.