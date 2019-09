Fortnite Centro!: completa il corso di skydiving sopra Lande Letali

I giocatori di Fortnite Stagione 10 possono dedicarsi alle nuove missioni Semprecentro della Settimana 9. In questa mini-guida vi mostriamo come portare a termine la missione che richiede di completare lo skydiving sopra Lande Letali dopo aver saltato dal Bus della Battaglia.

Si tratta di una missione abbastanza semplice, che richiederà un minimo di coordinazione e senso dell'orientamento durante l'atterraggio. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Come completare lo skydiving sopra Lande Letali dopo aver saltato dal Bus della Battaglia

Tutto quello che dovete fare è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, saltare dal Bus della Battaglia nei pressi di Lande Letali e attraversare il percorso in aria che si trova sopra la location, entrando all'interno degli anelli luminosi. Per capire dove si trovano questi anelli e qual è il momento giusto per saltare dal bus, vi invitiamo a guardare il filmato proposto in apertura. Durante l'atterraggio, tra un anello e l'altro, vi consigliamo di aprire il vostro aliante in modo da rallentare la discesa e rendere le cose più semplici.

Per quanto riguarda le ultime novità introdotte nel battle royale di Epic Games, ricordiamo che è stato pubblicato l'aggiornamento 10.4 di Fortnite, update che ha inserito la nuova Zona Fenditura Periferia Astrale e la modalità a tempo limitato Zone Wars. Parlando invece delle altre missioni Semprecentro, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la missione atterra su diversi Semprecentro.