Fortnite: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di comporre il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide della settimana, evidenziando quella che tratteremo in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Cerca la mappa del tesoro in Palmeto Paradisiaco

Usa i Distributori Automatici in almeno 3 partite diverse

Infliggi 100 danni agli avversari mentre usi almeno un pallone

Pass Battaglia

Cerca almeno 7 tessere del Puzzle sotto i ponti e nelle caverne

Fase 1: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali

Elimina almeno 7 avversari a Sprofondo Stantio e Approdo Avventurato

Abbatti almeno 2 avversari da almeno 50 metri di distanza

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare i due step che la compongono:

Fase 1: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali

sul grande telefono a ovest di Lande Letali Fase 2: Componi il numero di Pizza Pit sul grande telefono a est del Quartiere

I numeri da comporre sono riportati sui rispettivi telefoni giganti presenti nella mappa. Nello specifico, il numero di Durr Burger è "555-0152", mentre quello di Pizza Pit è "555-0198". Per comporre i numeri di telefono basta colpire (con il piccone o con le armi da fuoco) i rispettivi numeri nel giusto ordine.

A fondo pagina trovate la mappa che indica la posizione dei due telefoni. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare i due video riportati in cima e in calce alla mini-guida.

