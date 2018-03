Fortnite: con il prossimo aggiornamento debutteranno gli esplosivi C4

I ragazzi dihanno annunciato l'arrivo di un'altra interessante novità all'interno della modalitàdi

Con l'aggiornamento 3.3 atteso nel corso di questa settimana faranno il loro debutto gli Esplosivi C4! Queste armi esplosive non hanno bisogno di presentazioni, dal momento che sono presenti in un'ampia moltitudine di giochi. Possono essere attivati a distanza e piazzati su qualsiasi superficie. Sono utilissimi per tendere delle trappole ai nemici oppure per difendere la posizione.

Un'arma arriva, un'altra se ne va: con la prossima patch bisognerà dire addio alle Bombe Fumogene, che verranno rimosse a tempo indeterminato. Probabilmente non saranno in molti a sentirne la mancanza, dal momento che venivano utilizzate da pochissime persone. I giocatori potranno tuttavia consolarsi con i Lama, una nuova tipologia di loot box che apparirà sulla mappa di gioco. Per quanto riguarda i Jetpack, bisognerà attendere qualche altra settimana, gli sviluppatori stanno ancora conducendo dei test sul funzionamento.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale può essere giocata gratuitamente. Nella giornata di ieri, Epic Games ha aperto le iscrizioni per tutti coloro che desiderano provare in anticipo Fortnite Mobile per iPhone e iPad. Per tutti i dettagli, vi consigliamo di leggere l'articolo dedicato.