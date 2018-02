Fortnite in diretta oggi 11 febbraio alle 21:00 sui nostri canali

Chiudiamo la settimana in bellezza con un nuovo appuntamento targatointeramente dedicato a, il popolare gioco diche sta facendo registrare numeri da record

A partire dalle ore 21:00 di oggi domenica 11 febbraio RapidNade andrà a caccia di teste nella modalità Battaglia Reale, che ben presto si aggiornerà su console con il supporto opzionale ai 60fps.

La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!

Vi ricordiamo che la modalità Battaglia Reale di Fortnite può essere giocata in via del tutto gratuita su PlayStation 4, Xbox One e PC e che tra le nostre pagine trovate una guida alle migliori armi.