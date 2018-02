Fortnite con RapidNade in diretta oggi 4 febbraio sui nostri canali Twitch e YouTube

L’ultimo appuntamento della settimana targatoè interamente dedicato a, gioco diche sta catalizzando l’attenzione di milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

A partire dalle ore 21:00 di oggi domenica 4 febbraio RapidNade giocherà alla modalità Battaglia Reale, che ha ricevuto ben due aggiornamenti a pochi giorni distanza che hanno introdotto la minigun e risolto alcuni bug.

La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!

Vi ricordiamo che la modalità Battaglia Reale di Fortnite può essere giocata gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete già dato un'occhiata alla nostra guida di Fortnite con i segreti e i punti di vantaggio delle nuove location introdotte nella mappa di gioco?