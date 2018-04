Fortnite Battle Royale con RapidNade in diretta oggi 8 aprile sui nostri canali

Stasera chiuderemo in bellezza la settimana con un appuntamento targato Everyeye Live interamente dedicato al fenomeno indiscusso del momento, Fortnite!

A partire dalle ore 21:00 di oggi 8 aprile RapidNade si getterà nella mischia della modalità Battaglia Reale per andare a caccia di teste e cercare di ottenere l'ambita Vittoria Reale! La trasmissione andrà in onda come ben sapete sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. La registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della comunità di Everyeye in chat e con la redazione.

La popolarità di Fortnite cresce giorno dopo giorno, e ormai è diventato un fenomeno di costume. Basti pensare che il giocatore Antoine Griezmann, dopo il gol rifilato allo Sporting Lisbona in Europa League, ha esultato imitando la celebre emote Take the L! Epic Games, dal canto suo, non riposa di certo sugli allori: questa settimana è pubblicato il nuovo Aggiornamento di Contenuto 3.4, che ha introdotto il Distributore Automatico, la modalità a tempo limitato Esplosivi ad alto potenziale v2 e le immancabili sfide. A proposito, a che punto siete con la ricerca dei 7 gnomi nelle location della mappa di gioco?