Fortnite: ecco il concept di un'app del Negozio Oggetti

Nonostante la presenza di Fortnite Battaglia Reale su praticamente tutte le piattaforme, al momento non esiste alcun modo per accedere al Negozio Oggetti se non quello di ricorrere a siti non ufficiali.

A provare ad immaginare una soluzione a questo problema arrivano alcuni appassionati che hanno proposto un'idea molto interessante su Reddit. Parliamo di un'app per smartphone che consentirebbe di effettuare il login con il proprio account Epic Games, controllare tutti gli oggetti in vendita nel Negozio Oggetti in quel momento e, perché no, spendere un po' dei propri V-Buck.

L'interfaccia utente disegnata da easkate è davvero ben realizzata e, se mai Epic Games dovesse prenderne spunto, rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti per la diffusione del gioco e un modo aggiuntivo per gli sviluppatori di ottenere ricavi dalle microtransazioni. L'UI di Retail Row (Corso Commercio in lingua italiana), presenta una doppia scheda: la prima dedicata ai contenuti estetici e l'altra al negozio di gettoni.

Vi ricordiamo che non tutti i dispositivi portatili sono in grado di far girare il gioco e capita spesso che i giocatori non abbiano la possibilità di effettuare un acquisto perché lontani dal proprio PC o dalla console.

Sapevate che l'aggiornamento di questa mattina, che ha aggiunto nuovi contenuti alla versione 8.20, ha segnato l'arrivo dell'Arco Esplosivo? Sembra inoltre che alcuni utenti abbiano avvistato una misteriosa ancora nei pressi di Sprofondo Stantio.