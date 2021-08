Fortnite, concerto di Ariana Grande: guardate il video o preparatevi alle repliche

Alle ore 00.00 della scorsa notte si è svolto il primo concerto del Rift Tour di Ariana Grande in Fortnite, al quale hanno potuto assistere tutti i videogiocatori grazie ad una playlist dedicata.

Se vi siete persi l'evento, non temete! Potete guardarlo comodamente nel video in cima a questa notizia oppure, ancora meglio, prepararvi ad assistere in prima persona ad una delle repliche che si svolgeranno nelle prossime ore all'interno del gioco. Tirate fuori l'agenda e segnatevi gli orari e i giorni.

Concerti del Rift Tour di Ariana Grande in Fortnite

Spettacolo 1: Sabato 7 agosto alle 00:00 (già svolto)

(già svolto) Spettacolo 2: Sabato 7 agosto alle 20:00

Spettacolo 3: Domenica 8 agosto alle 06:00

Spettacolo 4: Domenica 8 agosto alle 16:00

Spettacolo 5: Lunedì 9 agosto alle 00:00

Epic Games consiglia ai fan di entrare in Fortnite 60 minuti prima dell'orario dello spettacolo; la playlist del Rift Tour dovrebbe essere disponibile 30 minuti prima di ciascun esibizione. Prima dell'arrivo di Ariana, il Rift Tour inizierà con esperienze a tema Fortnite, in cui canzoni famose verranno abbinate a momenti basati sugli elementi del gioco.

Per celebrare un evento di tale portata, Epic Games ha messo in vendita nel negozio il costume di Ariana Grande, appartenente alla Serie Icone, e altri oggetti a tema Rift Tour, come il nuovo costume Teschio Scintillante e il set Premi "play". Coloro che già posseggono Milite della festa (o lo acquisteranno nel weekend del Rift Tour) potranno sbloccare l'esclusivo stile Milite della festa neon.

Non mancano neppure degli incarichi del Rift Tour accessibili a tutti i giocatori, che mettono in palio ricompense gratis: avete tempo fino a domani 8 agosto per completarli e ottenere la schermata di caricamento Coccole cosmiche (grafica di Delicious Design League), lo spray Fenditurastico! e l'emoticon Micio nuvoloso. In più, tutti coloro che assisteranno al Rift Tour riceveranno l'ombrello commemorativo Cavalcanuvole coccoloso.