Fortnite, concerto live di Diplo, Young Thoughe Noah Cyrus: ecco la replica!

L'estate di Fortnite: Battaglia Reale non sembra assolutamente voler rallentare il ritmo: il titolo di Epic Games sta infatti accogliendo tra le proprie maglie virtuali un incredibile numero di eventi speciali.

L'ultimo di questi ha visto diversi artisti musicali calarsi nel mondo di gioco per eseguire una performance live. La modalità Party Royale, introdotta nel gioco relativamente di recente, ha dunque accolto sul proprio palco una travolgente esibizione. Stiamo ovviamente parlando del concerto di Diplo in Fortnite, durante il quale si sono susseguiti anche ulteriori artisti. Nello specifico, hanno calcato io palco del free to play anche Young Thug e Norah Cyrus.

Il concerto, che ha di fatto rappresentato la prima trasmissione live dell'album "Diplo Presents: Thomas Wesley", ultima produzione del DJ statunitense Diplo. L'evento è stato trasmesso nel corso della notte in Italia, con il via fissato per le ore 3:00 della mattina di venerdì 26 giugno. Un orario non troppo confortevole, ma se vi siete persi la diretta non disperate: in apertura a questa news, potete trovare un video che ne propone una replica in versione integrale.



In chiusura, ricordiamo comunque ai giocatori che una replica in-game del concerto di Diplo in Fortnite è fissata per le ore 18:00 di lunedì 29 giugno.